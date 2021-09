Amelia: "Maignan? Portiere di grandi doti tecniche"

Presente all'evento Decathlon-Operazione Nostalgia, Marco Amelia, ex portiere, ha rilasciato un'intervista. Queste le sue parole raccolte da TMW su Mike Maignan, nuovo portiere del Milan: "Lo avevo già seguito perché il Lille l'anno scorso ha fatto un grande campionato. È un portiere che ha grandi doti tecniche e grande presenze. Lo seguiva anche la Roma ma il Milan è stato bravo a prenderlo subito. Nelle prime due giornate ha fatto bene, quando arriva uno straniero in Italia non è mai facile ma lui si è adattato".