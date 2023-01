Amelia: "Milan, periodo negativo. Ha subito la sosta, ma si riprenderà"

MilanNews.it

Marco Amelia, ex portiere fra le altre di Milan e Livorno, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW a margine dell'evento benefico "Il Calciomercato - Charity Night".

Momento complesso per il Milan, che succede?

"È un periodo negativo, alla squadra non riesce nulla e quando gli avversari possono punire riescono a ottenere il massimo. Credo sia la squadra che ha subito di più la sosta del mondiale. E non è questione di risultati, ma proprio di prestazioni".

È quindi da ricondurre tutto banalmente alla sosta anomala di dicembre?

"Credo di sì, e sono che convinto che a breve si riprenderà, le altre sono li a pochi punti e c'è tutto il tempo per recuperare, così come c'è la qualità per farlo: l'importante è riprendere la condizione atletica, fondamentale per fare campionato di alti livelli. Serve il lavoro sul campo, cosa che Pioli sa fare bene".