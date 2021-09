Amelia: "Non mi aspettavo che finisse così tra Donnarumma e il Milan"

Presente all'evento Decathlon-Operazione Nostalgia, Marco Amelia, ex portiere, ha rilasciato un'intervista. Queste le sue parole raccolte da TMW su Gigio Donnarumma: "Mi aspettavo che finisse così con il Milan? Sinceramente no, ma credo una cosa. La decisione presa dal Milan è stata importante, ci ritroveremo sempre più con giocatori che andranno in scadenza. La scelta l'ha fatta il Milan prendendo un altro portiere e interrompendo la trattativa. Alla fine sono stati tutti contenti, sia i rossoneri con Maignain che Gigio al PSG. Per lui sarà una grande esperienza".