Amichevoli Milan, il programma completo: si parte il 16 luglio col Colonia

i seguito il programma completo delle amichevoli del Milan, visibili dai tifosi in chiaro sui canali di Sportitalia.

Per i campioni d'Italia raduno iniziato a Milanello il 4 luglio, mentre dal 23 al 27 luglio il Milan sarà in Austria per un breve ritiro.

- Sabato 16 luglio, ore 19.00

Colonia-Milan

- Sabato 23 luglio, ore 18.00

Zalaegerszegi-Milan

- Mercoledì 27 luglio, ore 19.00

Wolfsberger-Milan

- Domenica 31 luglio, ore 18.00

Olympique Marsiglia-Milan