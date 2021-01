Amoruso: "Leao è sottovalutato, si guarda il pelo nell'uovo anche quando fa grandi partite"

Nicola Amoruso, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic, usando parole importanti anche verso Leao: "Già è una notiziona che il Milan non sia Ibra dipendente, anche senza di lui ci sono state bellissime partite, giocate con grande forza e determinazione. A sostituire Ibra c'è stato un giocatore sottovalutato come Leao, si guarda il pelo nell'uovo anche quando fa grandi partite. Fa assist, gol e lavora per la squadra. Avere in campo Ibra dal punto di vista mentale ti aiuta ancora di più. Speriamo di vederlo più spesso in campo perché fa sempre la differenza".