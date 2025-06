Ancelotti centra la prima vittoria con il Brasile: verdeoro qualificati al Mondiale

Carlo Ancelotti ha vinto la sua prima partita alla guida del Brasile e ha conquistato la tanto agognata qualificazione ai Mondiali 2026. È bastato un gol di Vinicius Jr alla Seleção per piegare il Paraguay 1-0. In conferenza stampa, nel giorno del suo compleanno (66 anni), il CT italiano ha esultato. Anche per non aver subito gol: "Sono italiano (ride, ndr). La squadra non ha subito gol perché ha lavorato bene dietro. I centrocampisti hanno fatto uno sforzo straordinario, come Casemiro. Sono contento anche per questo, oltre che per la qualificazione al Mondiale".

Sulle prime settimane trascorse in Brasile, a capofitto nella sua nuova esperienza: "Sono stati 15 giorni molto belli sotto tutti i punti di vista. Sono stato accolto benissimo dal popolo brasiliano. Oggi (Ieri, ndr), negli stadi, mi hanno regalato un sacco di magliette. L’ambiente dentro la CBF (Federcalcio brasiliana, ndr) è fantastico, è una famiglia. L’atteggiamento dei giocatori è stato ottimo. Abbiamo vinto, quindi siamo felici".

I prossimi tre mesi prima degli impegni di settembre: "Prima di tutto, trovare dove vivere. Poi, sì, andare alla Coppa del Mondo per Club. Infine, ho una lista ampia di giocatori che giocano in tutto il mondo: in Brasile, Europa, Arabia... sono circa 70. Avremo il tempo di valutarli tutti. Tutti questi 70 potrebbero andare al Mondiale. Non c’è ancora una lista definitiva di 25 o 26 giocatori. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento, l’impegno e l’ambiente che questi convocati hanno portato in questa prima chiamata".