Ancelotti ritorna sui suoi passi: con un post social si smentisce sul Mondiale per Club

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Nella mia intervista con 'Il Giornale', le mie parole in merito al Mondiale per Club della Fifa non sono state come desideravo. Nulla è più lontano dai miei interessi che rifiutare la possibilità di disputare un torneo che considero possa essere una grande opportunità per continuare a vincere grandi titoli con il Real Madrid". Lo ha scritto Carlo Ancelotti sul suo profilo X. (ANSA).