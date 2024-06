Ancelotti: "Sembra un sogno, il desiderio è vivere sempre serate così"

Al termine della premiazione e della festa, con il suo Real Madrid che ha alzato la 15esima Champions League nel cielo di Wembley è intervenuto così Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue emozionanti dichiarazioni al termine del 29esimo trofeo conquistato nella sua vincente carriera:

5 Champions League vinte

"E' bello, molto bello ma il desiderio sono queste serate qui, per me non è importante la quantità, voglio cantare con i miei tifosi adesso. Sembra un sogno, speriamo di non svegliarci".

Il rapporto con Florentino Perez

"Era molto felice, il Presidente è la chiave di tutto questo successo, oggi supera Santiago Bernabeu un'altra leggenda, tanti complimenti anche a lui".

L'abbraccio con Kroos

"L'ho ringraziato per tutto, ci lascia dopo questa vittoria e per noi è stato difficile accettarlo ma lo fa da Campione D'Europa, non tutti possono permetterselo".

A letto con la Champions League

"No non me la porto a casa, stanotte non si dorme".