Ancelotti sta con Maldini: "Un errore mandarlo via, è un pezzo di storia: rappresenta il Milan"

Nel corso della serata di ieri l'ex calciatore e allenatore di Carlo Ancelotti, oggi tecnico del Real Madrid, è stato intervistato a Rai 2 e ha parlato anche del Milan e in particolare di Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra ma anche suo ex giocatore quando ha allenato i rossoneri. Ancelotti ha usato forti parole in difesa del suo vecchio capitano.

Le parole di Ancelotti in difesa di Paolo Maldini: "Il Real Madrid è il club più importante al mondo e qui la storia è molto viva. Mandar via Maldini con tutti i difetti che può avere è mandar via un pezzo di storia. Paolo è un uomo di calcio e rappresenta il Milan. Hanno fatto un errore a mandarlo via”