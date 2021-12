Ancelotti su Shevchenko: "Ha grande carattere. Per lui la sfida di Genova sarà importante"

Il maestro che loda l'allievo. Intercettato dai taccuini de Il Secolo XIX, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato così l'arrivo a Genova di Andriy Shevchenko: "Non mi ha sorpreso, perché Andriy ha grande carattere. Per lui quella di Genova è una sfida importante, vedo che ci sta mettendo grande entusiasmo e gli auguro di arrivare in alto, se lo merita".