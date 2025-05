In Europa solo l'Atletico Milan meglio del Milan (che fa come il Liverpool) per punti in rimonta

vedi letture

Solo l'Atlético Madrid (23) ha conquistato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Milan tra le formazioni dei Big-5 campionati europei in corso (22, come il Liverpool). Lo riporta acmilan.com.

LA PARTITA BOLOGNA-MILAN

Termina con il successo del Milan il primo atto del doppio confronto nel giro di cinque giorni tra rossoneri e Bologna: mercoledì a Roma è fissata la rivincita, con la Coppa Italia in palio. Intanto Conceicao incassa la quarta vittoria consecutiva e il Bologna frenata in modo forse irreparabile la propria corsa verso la Champions League. Decisivi i cambi nell'ultima mezz'ora del tecnico lusitano, finisce 3-1.

Primo tempo

Inizio comunque non positivo per il Milan, con Conceicao subito costretto ad un cambio: dopo 12 minuti Tomori accusa un giramento di testa, fuori l'inglese e dentro Thiaw. Primo squillo Milan al quarto d'ora: Pulisic si incunea centralmente sul tocco di Joao Felix, bruciando in velocità Beukema, ma Lykogiannis frena il tiro dell'americano con un 'muro' che salva il risultato. Risponde il Bologna con Dominguez, tra i più attivi negli ospiti: gran destro dell'argentino al 22', Maignan respinge come può. Alla mezz'ora altro cambio obbligato, stavolta per Italiano: Erlic ko per un problema alla caviglia, dentro Lucumì. L'ultima occasione della prima frazione capita sul sinistro di Orsolini: gran palla al centro del solito Lykogiannis, ma l'Orso non riesce a deviare verso la porta la gran palla messa dal compagno.

Secondo tempo

Ripresa che si apre col botto: Riccardo Orsolini fa 13 e il Bologna mette la freccia: il collettivo rossoblù dopo quattro minuti della ripresa passa in vantaggio grazie al solito gol dell'esterno, che punta Pavlovic, rientra sul sinistro e conclude dal limite dell'area, battendo Maignan sul secondo palo. Conceicao cambia e la partita svolta: dentro Gimenez, Chukwueze e Walker, i primi due sono i protagonisti nell'azione del pareggio. Il messicano fa 1-1 grazie a una dormita collettiva della difesa felsinea, in particolare di Lucumì, unico a non salire per il fuorigioco. Chukwueze mette in mezzo un pallone, il colombiano tocca la palla che Pulisic prolunga per l'ex Feyenoord freddo nel battere Skorupski col sinistro. Passano 4 minuti e arriva persino il bis: giocata del nigeriano, che fa fuori Lucumì e mette in mezzo dove Joao Felix si fa trovare pronto. Tiro immediato, deviazione di Beukema che fa arrivare la palla sul destro di Pulisic, il quale deve solo appoggiare in rete battendo Skorupski. Nei minuti di recupero ennesima sgroppata vincente di Chukwueze, assist per Gimenez, che fa fuori De Silvestri e insacca con freddezza.