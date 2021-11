Ancelotti sulla Superlega: "Il calcio deve cambiare e deve farlo in fretta"

Carlo Ancelotti, nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, parla così dell'idea della Superlega e della situazione del calcio a livello mondiale: "Il calcio deve cambiare e deve farlo in fretta. Per prima cosa bisogna ridurre il numero delle partite, si gioca troppo e male, la qualità dello spettacolo è precipitata, i giocatori non ne possono più, alcuni rifiutano la convocazione in nazionale. Stanchezza fisica e mentale, uno sproposito di infortuni, partite che finiscono 10 a 0, è ora di dire basta. La penso come Sarri? È lui che la pensa come me. L’idea della Superlega nasce proprio dall’esigenza di un cambiamento sostanziale".