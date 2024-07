Anche domani a Milanello ci sarà una doppia seduta di allenamento

VENERDÌ 12 LUGLIO

Il programma prevede doppia seduta di allenamento.

IL REPORT DI OGGI

Sole e caldo ieri mattina a Milanello dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

Gruppo subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio dei coni e degli ostacoli bassi. Il lavoro della squadra è proseguito con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche che hanno preceduto la parte della sessione dedicata al lavoro atletico con la quale si è chiuso l'allenamento odierno.