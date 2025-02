Anche l'Atalanta fallisce la rimonta: passa il Club Brugge. Le prime quattro qualificate

Un martedì da incubo per il calcio italiano, sia il Milan che l'Atalanta falliscono in casa due rimonte più che abbordabili contro Feyenoord e Club Brugge e vengono eliminati dalla Champions League ai playoff che garantivano l'accesso agli ottavi di finale. Nelle altre due partite della serata il Bayern Monaco ha rischiato tantissimo, pareggiando 1-1 all'ultimo secondo in casa con il Celtic e qualificandosi dopo il 2-1 dell'andata; mentre il Benfica ha pareggiato 3-3 con il Monaco, qualificandosi grazie alla vittoria di una settimana fa.

IL PROGRAMMA

Martedì 18, ore 18.45

MILAN-Feyenoord 1-1 (agg. 1-2)

Martedì 19, ore 21

Benfica-Monaco 3-3 (agg. 4-3)

Atalanta-Club Brugge 1-3 (agg. 2-5)

Bayern Monaco-Celtic 1-1 (agg. 3-2)

Mercoledì, ore 18.45

Borussia Dortmund-Sporting Club (and. 3-0)

Mercoledì, ore 21

Real Madrid-Manchester City (and. 2-1)

PSG-Brest (and. 3-0)

PSV Eindhoven-Juventus (and. 1-2)