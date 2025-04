Anche la Roma pensa all'under 23. Ok della società ma manca il campo

Dopo Juventus, Atalanta, Milan e Inter – che dovrebbe varare la sua seconda squadra nella prossima stagione – anche la Roma starebbe pensando di creare una Under 23 da iscrivere alla Serie C a partire dalla stagione 2026/27. Lo riferisce il Messaggero sottolineando come i responsabili del settore giovanile Alberto De Rossi e Bruno Conti e il direttore sportivo Florent Ghisolfi stiano seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di istituire una seconda squadra da lanciare nel campionato di Serie C.

Una scelta che troverebbe anche l’ok della società, anche se ancora non è stato concesso il via libera per la sua organizzazione – il cui investimento sarebbe pari a 15-20 milioni di euro – anche per via di un problema non da poco come la scelta dell’impianto in cui giocare.

Anche se può sembrare strano nella Capitale non ci sono stadi che hanno i requisiti strutturali e di sicurezza per poter ospitare le gare di un campionato professionistico maschile come appunto la terza serie. Per questo un’eventuale seconda squadra giallorossa dovrebbe cercare un impianto in provincia o addirittura fuori. Le ipotesi sul piatto sono infatti il Francioni di Latina, da dividere con la squadra locale, e l’Anco Marzio di quell’Ostiamare, club che milita in Serie D, appena rilevato da una bandiera giallorossa come Daniele De Rossi.