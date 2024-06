Ancora panchina per Okafor nella gara tra Svizzera e Scozia

Dopo essere rimasto seduto in panchina per tutta la durata della prima gara dell'Europeo contro l'Ungheria, l'attaccante del Milan e della Svizzera Noah Okafor parte da riserva anche questa sera nel secondo turno che gli elevetici giocheranno contro la Scozia, alle ore 21 a Colonia. Ieri, in conferenza stampa, il Ct Yakin aveva detto che lui e Shaqiri erano pronti e concentrati come tutti: il secondo è stato schierato titolare, per Okafor invece c'è ancora la panchina.

Questa la formazione ufficiale della Svizzera contro la Scozia:

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Vargas; Shaqiri, Ndoye, Aebischer. All. Yakin. A disp.: Mvogo, Kobel, Stergiou, Elvedi, Embolo, Okafor, Steffen, Zesiger, Sierro, Duah, Jashari, Amdouni, Rieder.