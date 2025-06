Andrea Cambiaso è il sogno di Max Allegri per la fascia sinistra del Milan

vedi letture

Tra i vari Maxim De Cuyper e Junior Firpo il nome di Destiny Udogie è il preferito del direttore sportivo Igli Tare per sostituire nella prossima stagione Theo Hernandez, che avrebbe comunicato la sua volontà di intraprendere una nuova avventura in carriera dopo 6 anni in rossonero.

Ovviamente l'ex Udinese è un profilo che piace tanto a Massimiliano Allegri, che per la fascia sinistra del Milan avrebbe però un sogno. Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, se proprio dovesse scegliere il neo allenatore del Diavolo punterebbe su Andrea Cambiaso della Juvenus, utilizzabile su entrambe le corsie, ma si tratta di un giocatore inarrivabile non solo per l'alta valutazione che fa la Vecchia Signora ma anche per il corteggiamento invernale del Manchester City.