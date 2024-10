Andujar: "Napoli, Inter e Milan da scudetto, Juve più indietro"

Mariano Andujar, ex portiere di Napoli, Catania e Palermo, ha parlato a Tuttomercatoweb.com dei principali temi che circondano la Serie A. Iniziando però dai suoi trascorsi in Italia:

Questo Napoli, attualmente in testa, può lottare per lo scudetto?

“Sì. Conte è un vincente, una mentalità giusta che contagia tutto l’ambiente. Poi hanno fatto innesti come Lukaku che porta qualcosa di diverso, ti dà tanti gol e tanta presenza in attacco. Il campionato finora è stato molto equilibrato, ma sia il Napoli che l’Inter e il Milan, con la Juve un po’ più indietro, possono vincere. Ci sarà una bella lotta, ma io spero vinca il Napoli. Non sarà facile, ci sarà da pedale, ma con Conte è scontato”.