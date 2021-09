Anfield, che rispetto per il Milan: zero fischi all'ingresso dei rossoneri in campo

Anfield non vedeva l’ora di riabbracciare la Champions League e non fischia il Milan alla sua prima volta nel tempio del calcio di Liverpool. All’ingresso dei giocatori rossoneri sul campo per il riscaldamento, all’interno dello stadio è subito partita la musica dei Beatles per coprire eventuali fischi. Non ce n’è stato bisogno: la Kop ha osservato in rispettoso silenzio i propri avversari fare il loro ingresso sul manto erboso, stesso schema ripetuto alla lettura delle formazioni ufficiali. Anfield non fischia il Milan.