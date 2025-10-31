Angelino difficilmente ci sarà contro il Milan, mentre Ferguson è out: le possibili scelte di Gasperini a oggi

vedi letture

Secondo quanto riportato da vocegiallorossa.it, sito di riferimento per le notizie della Roma, questa è la probabile formazione di Gasperini per la sfida contro il Milan: "Da capire le condizioni di Angelino, che difficilmente sarà della partita, mentre Ferguson sarà out per circa due settimane. Si va comunque verso il consueto 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, Mancini, Ndicka ed Hermoso centrali. Celik e Wesley potrebbero essere confermati sulle fasce, con Cristante e Koné in mezzo. Pellegrini e Soulé agiranno a supporto di Dybala. Dovesse, invece, giocare Dovbyk, allora potrebbe prendere il posto del numero 7 giallorosso, ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche della Joya".

Le probabili formazioni di Milan-Roma, domenica 2 novembre ore 20:45 (10ª giornata Serie A)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Gimenez.

A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku, Jashari, Estupinan.

All.: Massimiliano Allegri.

Squalificati -

Indisponibili: Pulisic, Rabiot

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

A disp.: Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Dovbyk.

All.: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Celik/Rensch, Pellegrini/Dovbyk.

Diffidati: -

Squalificati: -

In dubbio:

Indisponibili: Angelino (fisicamente non al meglio), Ferguson (problema alla caviglia).