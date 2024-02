ANSA - Cardinale chiama Zhang per fare lo stadio insieme a San Donato

Secondo quanto viene riportato da ANSA, nelle scorse settimane ci sono stati due contatti tra Milan e Inter sul tema nuovo stadio. Non più sul progetto di San Siro, che sembra abbandonato nonostante i tentativi del Comune di salvare la situazione, ma su quello portato avanti dal club rossonero a San Donato. Secondo quanto viene riportato Cardinale a metà gennaio ha chiamato Zhang, numero uno dell'Inter, e gli ha chiesto di tornare a riconsiderare l'idea di un progetto comune sul fronte dello stadio, con l'idea di puntare insieme a San Donato.

A inizio febbraio il secondo contatto, con un incontro nella sede dell'Inter a inizio febbraio dopo un vertice che i dirigenti rossoneri e nerazzurri avevano avuto anche con quelli della Juventus per la proposta della Serie A a 18 squadre. In coda all'incontro si è parlato di questa situazione a San Donato anche se, secondo quanto riportato, l'Inter non sembra interessata e anzi abbia intenzione di portare avanti il progetto di Rozzano.