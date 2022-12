Antonelli: "De Ketelaere? Maldini non ha mai sbagliato un colpo, quindi diventerà un campione"

MilanNews.it

In merito alle difficoltà di Charles De Ketelaere nei suoi primi mesi al Milan, Luca Antonelli, ex terzino rossonero, ha dichiarato al canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Non è facile arrivare da un campionato completamente diverso con la pressione anche di essere stato pagato una cifra importante. Ha ottime qualità, ora è un po' intimorito anche nel cercare la giocata, ma è giovanissimo, giocare a San Siro non è facile. Maldini non ha mai sbagliato un colpo, quindi sicuramente diventerà un campione. Il paragone con Kakà è un po' azzardato, spero che possa almeno avvicinarsi al brasiliano".