Antonelli: "Il Milan ha bisogno di gente di calcio: Tare farà molto bene"

Nello storico successo per il Tottenham in finale di Europa League, è arrivata una grande gioia per i due italiani divenuti colonne degli Spurs, Guglielmo Vicario in porta e Destiny Udogie sulla fascia. L'agente di quest'ultimo, Stefano Antonelli, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com per parlarci di lui e del suo futuro.

Farete ragionamenti sul suo futuro? Dall'Italia ci sono voci su un suo ritorno, con il Milan che potrebbe essere interessato.

"Il calciomercato è sempre aperto in tutte le direzioni. Adesso sfido chiunque ad andare a comprare Udogie dal Tottenham per una cifra inferiore a 50 milioni di euro. Quale squadra italiana può farlo con leggerezza? In Italia sono arrivati tantissimi giocatori dalla Premier che hanno fatto non bene, ma benissimo, guarda Anguissa, Lukaku, Tomori, per citarne qualcuno. McTominay è un giocatore di un'altra categoria. Giocatori che magari avevano però poco spazio in Inghilterra: come puoi pensare di andare a prendere un titolarissimo del Tottenham? Deve accadere qualcosa di particolare perché il club se ne privi. Tradotto: o un grande quantitativo economico, o perché non rientri nei piani tecnici. Ad oggi mi sembra di poter escludere la seconda ipotesi".

Che ne pensa dell'ormai prossimo arrivo di Igli Tare al Milan come direttore sportivo?

"E' un uomo di calcio. Questo fa la differenza: conosce perfettamente il sistema del calcio italiano, ma è anche legato a quelli che sono i grandi del calcio mondiale. Per me farà molto bene se sarà lui il prescelto. Come ha fatto alla Lazio. Il Milan ha bisogno di gente di calcio, di persone che il calcio lo hanno vissuto e che lo vivono, dal campo alla scrivania. Lui è uno di questi. Chiaro che ci si è arrivati con una telenovela incredibile: qualcuno può pensare ad una alternativa, ma sarà il campo a dare le risposte ed io sono convinto che farà bene".