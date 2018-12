Antonello: "Aperto tavolo tecnico col Milan per lo stadio"

Alessandro Antonello, amministratore delegato coroporate dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky: A che punto è la questione stadio? "In questo momento ci siamo sentiti, stiamo lavorando per raccogliere tutti gli elementi necessari per arrivare a una definizione progettuale che può essere o la ristrutturazione di San Siro o la costruzione di un nuovo San Siro. In questo momento è un po' presto, lasciamo lavorare le persone, appena possibile tireremo le somme e prenderemo una decisione. Il gap con la Juve fondamentalmente arriva da due elementi, il primo è lo stadio di proprietà e sotto questo aspetto abbiamo aperto un tavolo tecnico col Milan, se riusciamo a sviluppare un progetto serio su San Siro possiamo aumentare i ricavi.