Antonini a MN: "Piatek prende la porta con una facilità disarmante, si è sposato perfettamente con Gattuso"

Luca Antonini, intervistato da MilanNews.it, ha parlato in maniera approfondita di Piatek: "Pur non avendo avuto grandi chance contro il Chievo, ha buttato dentro la mezza occasione avuta. Non mi sorprende, perché ho avuto la fortuna di vederlo qui a Genova durante l'allenamento. La fame è la cosa che mi colpisce di più. Lui becca la porta con una facilità disarmante. È di grandissima prospettive e, aspetto più importante, vuole sempre migliorare. Credo si sia sposato perfettamente con Gattuso e l'ambiente Milan in generale, che vuole crescere e tornare ai fasti di una volta. È capitato nel posto perfetto. Per quanto riguarda chi mi ricorda, non ce n'è uno in particolare. Ha la fame di Inzaghi, perché ha la capacità di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, ha le movenze di Sheva. Poi, per la straordinaria capacità di beccare la porta, mi ricorda Enrico Chiesa. Detto questo, credo che Piatek sia Piatek e basta e non sia necessario trovare per forza delle somiglianze. E' unico".