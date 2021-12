Antonini: "Gol di Muntari? Fosse stato assegnato avremmo vinto il campionato"

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di grandhotelcalciomercato.com in cui ha parlato dei suoi trascorsi in rossonero. Antonini ha parlato sia dello scudetto vinto che di quello perso l’anno successivo, dicendo: “La stagione dello scudetto vinto iniziò con un discorso di Silvio Berlusconi davanti a tutti i giocatori: ‘Arriva Ibra. Stiamo costruendo una squadra fortissima per tornare a vincere il campionato’. Detto, fatto. Lo svedese arriva puntuale a Milano e con lui anche Robinho. Eravamo troppo più forti degli altri. Sapevamo di avere la vittoria in pugno e siamo stati bravi a prenderci ciò che ci meritavamo. Avremmo vinto anche l’anno successivo, ne sono convinto. In molti pensano che il gol di Muntari, se assegnato, non avrebbe cambiato le sorti. Io ho l’idea opposta: quella rete avrebbe dato più coraggio a noi, ma soprattutto avrebbe influito sulla mentalità della Juventus. Nel primo tempo li abbiamo uccisi, meritavano la sconfitta: se fosse andata così, avrebbero capito di essere inferiori al Milan”.