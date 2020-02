Antonini: "Ibra ha cambiato la mentalità di ogni giocatore del Milan"

Nella sua intervista per DerbyDerbyDerby.it Luca Antonini, ex rossonero, ha parlato pure di Zlatan: “Io ho vinto un derby con Ibra. Il derby? Ibra è importante punto, ha cambiato il Milan, ha cambiato la mentalità di ogni giocatore, adesso vedo il veleno che prima non vedevo. Certo che a 38 anni è ancora in grado di essere decisivo in un derby. Vedo l’Inter favorita il giusto l’Inter, non nettamente favorita, ha comunque assenze importanti come Lautaro e poi c’è il punto interrogativo Handanovic”.