Antonini: "Ieri mi lascia speranza per vedere un De Ketelaere diverso a luglio"

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel post partita di Milan-Verona su Milan TV, Luca Antonini parla di De Ketelaere, tra prestazione di questa sera e speranze per il futuro: “Sono entusiasta nell’aver visto un De Ketelaere propositivo. Questa serata oltre che lasciarmi un po’ di tristezza per Zlatan che lascerà il calcio mi dà un po’ di fiducia nel pensare ad un De Ketelaere diverso dopo una stagione negativa di apprendimento. Spero che a luglio in ritiro ci possa essere un De Ketelaere consapevole delle sue qualità importanti che quest’anno però non è riuscito a dimostrare”.