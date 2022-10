Antonini: "Il Milan contro il Chelsea può dare un senso alla sua classifica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Antonini, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla partita in programma fra Chelsea e Milan a Stamford Brige: “Mi aspetto una partita difficile. Giochi a Londra contro il Chelsea, con un allenatore che ha fatto solo due partite e deve ancora far vedere come fa giocare la propria squadra. È una partita di indubbio valore anche per dare un senso alla classifica del girone di Champion. È una partita tutta da vivere e da godere”.