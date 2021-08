Antonini sul Milan: "Può giocarsela con tutti"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Luca Antonini ha esternato il suo pensiero sul Milan: "Rispetto all’anno scorso c’è più consapevolezza. Conosco bene Pioli, l’ho avuto come allenatore e posso dire che è bravissimo, un leader silenzioso. Se Ibra sta bene, con lui e Giroud che porta esperienza sarà un Milan migliore. A questo Milan do per ora un sette e mezzo, partiamo da una buona base in un campionato complicato ed equilibrato. La Juve è più debole del Milan nonostante certe individualità e l’Inter ha perso Lukaku. Gigio ci mancherà, ma questo Milan può ancora giocarsela con tutti e lo ha capito. È questa la sua forza".