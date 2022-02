Antonini sul non-mercato del Milan: "Per me la società ha fatto una scelta giusta"

Un acquisto del Milan nel mercato di gennaio. Tante le polemiche tra i tifosi, ma Luca Antonini, ospite negli studi del canale telematico rossonero, sta con la società. Ecco, infatti, le sue parole: "Mi fido del metodo di lavoro di Maldini e Massara. Hanno creduto che la squadra non andasse toccata nel mercato invernale. Spendere soldi tanto per spenderli, in particolare per il difensore, è senza senso. La rosa ha dimostrato di essere matura. Per me il Milan ha fatto una scelta giusta".