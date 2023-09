Antony accusato di violenza domestica: il Manchester Utd rilascia un comunicato

Antony Matheus dos Santos, esterno offensivo del Manchester United, è stato accusato di violenza domestica dalla ex compagna. Dopo le dichiarazioni del brasiliano sui social, il club inglese ha finalmente rotto il silenzio e ha parlato della vicenda: "Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony e fa notare che la polizia sta indagando. In attesa di ulteriori informazioni, il club non rilascerà ulteriori commenti. Prendiamo sul serio la questione, tenendo conto dell'impatto di queste accuse e delle conseguenze che avranno sulle vittime".