Approccio sbagliato e atteggiamento scarico: perchè questo Milan fatica ad avere continuità?

Solito approccio, viene da dire purtroppo di questa squadra che tra alti e bassi è diventata fin troppo prevedibile. In serate come quella di Rotterdam contro il Feyenoord, iniziare una partita così, scarichi nei contrasti e impacciati nei rimpalli è già sintomo di gravi difficoltà iniziali. Errore di Maignan a parte (che sicuramente ha indirizzato la partita) il Milan avrebbe dovuto e potuto fare molto di più, soprattutto nel primo tempo.

Invece, il Feyenoord ha combattuto, ha corso e ha messo in difficoltà il Milan per gran parte del match. Nel calcio c'è una cosa che diventa di cruciale importanza, al di là di moduli e dettami tattici. La testa. La mentalità. Perchè questo Milan è spesso così, passateci il termine, "Bipolare?".

Questione di motivazioni, di energie mentali o può esserci dell'altro? Anche il rischio preso da Conceicao, quello di giocare con tanti giocatori offensivi ha inciso, ma non è tutto. Il Milan è una montagna russa, un'altalena di emozioni che in base al tipo di serata può portarti in cielo, in paradiso oppure giù, in terra sul cemento. Sabato arriva il Verona, e ci si aspetta l'ennesima reazione in una stagione davvero troppo poco costante in termini di risultati.