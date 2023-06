Arabia o Miami? Anche Sergio Busquets pronto a seguire Messi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Sergio Busquets potrebbe raggiungere Leo Messi in America. Il centrocampista del Barcellona che dopo 15 stagioni ha salutato i blaugrana nell'ultima partita della stagione al Camp Nou contro il Maiorca, sta valutando le proposte che in queste settimane sono arrivate da più parti. Le tre squadre rimaste in corsa per ingaggiare l'ex capitano del Barca sono l'Inter Miami della MLS, dove approderà Messi appunto, e le due squadre saudite, Al-Nassr, guidata da Cristiano Ronaldo, e Al Hilal. Dei tre club quello che appare ora in vantaggio è la squadra americana che sul campione argentino ha battuto tutta la concorrenza. Il Miami si gioca infatti la carta Messi anche portare alla sua corte Busquets, che sarebbe comunque molto attratto dalla nuova esperienza americana e vivere in una città come Miami anche per la famiglia.

Sul piano economico, l'offerta dell'Inter Miami è di gran lunga inferiore a quelle arabe: i sauditi stanno infatti cercando di mettere in piedi un campionato stellare per poter ospitare i mondiali del 2030. Dopo l'arrivo di Ronaldo, lo scorso gennaio, e il no di Messi, i sauditi hanno ingaggiato Karim Benzema e sperano di rafforzare il loro campionato con altri calciatori di alto livello come Busquets, appunto, o Modric. Anche Lewandowski, infatti, è stato messo alla prova, ma l'attaccante polacco, con altri due anni di contratto, ha rifiutato categoricamente, perché vuole continuare con il Barcellona. (ANSA).