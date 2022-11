Arbitri designati per squadre della città della propria sezione? Rocchi ci pensa, domani il primo passo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Possibile svolta per gli arbitri a partire dai prossimi mesi. Come riportato dal Corriere dello Sport il designatore Rocchi sta infatti per ufficializzare il fatto che i direttori di gara possano essere designati per dirigere partite di squadre della città della propria sezione. In questo senso il primo passo sarà quello di domani, con Doveri che sarà il quarto uomo di Ayroldi in Sassuolo-Roma, non era mai successo.