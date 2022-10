Argentina, Scaloni sarà CT fino ai Mondiali 2026

MilanNews.it

Lionel Scaloni sarà il commissario tecnico dell’Argentina almeno fino ai Mondiali del 2026. La conferma ufficiale arriva dal presidente della Federcalcio albiceleste (AFA), Claudio Tapia, che con un tweet ha così annunciato: “Sono orgoglioso di dirvi che abbiamo trovato l'accordo per il prosieguo di Lionel Scaloni come allenatore dell'Argentina fino ai Mondiali del 2026. Continuiamo a scommettere sul progetto globale delle selezioni”. Scaloni, 44 anni, da calciatore ha militato anche nella nostra Serie A con le maglie di Lazio e Atalanta. L'Argentina parteciperà a Qatar 2022 ed è inserita nel Gruppo C con Arabia Saudita, Messico e Polonia. Dopo aver vinto lo scorso anno la Coppa America, Scaloni guiderà Lionel Messi e compagni anche nei prossimi grandi appuntamenti riguardanti le nazionali.