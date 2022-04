Arnautovic il più pericoloso del Bologna: l'austriaco è a quota 9 gol in campionato

MilanNews.it

In vista del match di questa sera contro il Bologna, il Milan di Stefano Pioli dovrà prestare molta attenzione a Marko Arnautovic. L’austriaco ex Inter, è l’uomo in più dei felsinei, il finalizzatore principe della manovra rossoblù. Arnautovic infatti, in questo campionato, ha realizzato 9 reti ed è prossimo alla doppia cifra. Fikayo Tomori e compagni dovranno marcarlo stretto per impedirgli di raggiungere questo traguardo.