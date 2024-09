Arriva l'esordio di Nicolò Turco col Milan Futuro: "Lo immaginavo diverso ma rimango orgoglioso di aver giocato con questi colori storici"

Nel pomeriggio di ieri il Milan Futuro ha giocato la quarta giornata del girone B di Serie C contro l'Ascoli, perdendo 0-2 nonostante una prova tutto sommato sufficiente. Durante i 90 minuti ha fatto il suo esordio con la maglia rossonera anche l'attaccante Nicolò Turco, arrivato in estate dal Salisburgo in prestito con diritto di riscatto. Il classe 2004 ha celebrato l'evento su Instagram, rammaricandosi comunque per la sconfitta: "Immaginavo un esordio ben diverso da questo, ma rimango orgoglioso di aver potuto giocare i primi minuti con questi storici e stupendi colori. Ora lavorare uniti per i raggiungere i nostri obbiettivi! Forza Milan Futuro".