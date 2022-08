Arturi sulla Gazzetta: "Il Milan che funziona esempio 'scomodo' per chi spende troppo e diverte meno..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Franco Arturi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Eppure finora, per la lotta dello scudetto, si era parlato soprattutto di altri. [...] Non si accorgono che l’impianto di gioco di Pioli è vincente, a partire dal recupero della palla nella metà campo avversaria, il segreto di Pulcinella grazie al quale il Milan ha vinto lo scudetto: andate a rivedervi i gol di Giroud nel derby o quelli decisivi nel finale, dalla Lazio al Sassuolo. Il Marsiglia è stato soffocato in questo modo nel primo tempo. Ma c’è altro che rende inaccettabile, per dirigenti, operatori di mercato e tifosi, la forza del Milan. Perché non si può proprio accettare che Messias sia davvero forte e segni gol di questo genere, al termine di una azione in linea da applausi, e che poi regali assist d’oro. Ed è stata per lui una delle prime operazioni di mercato del Milan: l’ex scaricatore di frigoriferi brasiliano è stato riscattato per una manciata di milioni. C’è chi ne spende 50 ma non è sicurissimo di aver preso meglio. Tanti altri nomi sono inaccettabili in un Milan d’alto livello: da Maignan (al posto di Donnarumma) a Kalulu, da Calabria a Saelemaekers, da Krunic a Bennacer. E non è che ci fosse la fila davanti alla porta di Giroud e Adli. Avete compreso il giochino dialettico: chi giudica perfino deludente una campagna acquisti da 100 milioni avverte il cammino del Milan come una possessione del Diavolo, da combattere con l’esorcista. Non sia mai, infatti, che ci si renda conto, una volta per tutte, che c’è un’altra via per vincere. Il modello Maldini-Massara è avvertito come un pericolo dall’ambiente, tifosi compresi, per questo anche nella stagione che sta per cominciare i pronostici corrono altrove".