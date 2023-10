As - Alex Jimenez convocato da Pioli per Milan-Juventus

Stando a quanto riporta il portale spagnolo "As" mister Stefano Pioli ha convocato Álex Jiménez, diciottenne della Primavera, per Milan-Juventus di domani sera.

Il terzino, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Real Madrid, dopo due mesi di Primavera è riuscito già a trovare la convocazione in prima squadra, complice l'indisponibilità di Theo Hernandez per squalifica.