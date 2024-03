Ascoli, due presenze con una buona media voto per l'ex Milan Vasquez

L'obiettivo della sessione invernale di calciomercato è quello di porre rimedio agli errori commessi nella prima parte di stagione. Oltre, ovviamente, intervenire quando il corso degli eventi (vedi infortuni) ti rema contro. Spesso, però, nel calcio di oggi il mercato di gennaio finisce per trasformarsi in una sorta di viatico per una versione 2.0 della stagione per ogni squadra professionistica. Per questo motivo il rendimento degli innesti invernali è divenuto sempre più determinante per le sorti dei club. Anche in Serie B, al netto di club come Cittadella e Venezia che hanno scelto di non avere volti nuovi. O del Parma che in virtù di una rosa già completa ha operato solo per le formazioni giovanili.

Andando ad analizzare quanto fatto dai nove volti nuovi dell'Ascoli approdati al 'Del Duca' ad inizio 2024 ci si accorge di come Raffaele Celia si stato il più utilizzato (11 presenze), seguito a ruota da Sauli Vaisanen e Luca Valzania (9 presenze). La media voto migliore, però, spetta all'ex Ternana, Valerio Mantovani che in otto presenze, stando alle pagelle di TuttoMercatoWeb.com ha conquistato finora la media del 6,12. Chi, invece, deve ancora mostrare il proprio valore è Karim Zedadka che con sette apparizioni finora si è fermato ad una media voto di 5,5. Bene, seppur con due sole presenze, Devis Vazquez: il colombiano del Milan ha un perentorio 6,75 di media. Chiudiamo con un punto interrogativo legato a Riccardo Gagliolo: l'ex Reggina rientrato in Italia dopo la breve parentesi all'AEK Larnaca si visto in campo per appena 3' nella vittoria in casa del Como dello scorso 27 gennaio. Poi i problemi fisici lo hanno costretto ai box. Senza voto per lui

Di seguito la media voto di tutti i nuovi acquisti dell'Ascoli per mercato di gennaio (fra parentesi la squadra di provenienza):

Devis Vasquez (Milan) - 6,75

Valerio Mantovani (Ternana) - 6,12

Raffaele Celia (SPAL) - 5,9

Sauli Vaisanen (Odense) - 5,9

David Duris (Zilina) - 5,83

Luca Valzania (Cremonese) - 5,6

Karim Zedadka (Swift Hesper) - 5,5

Jeremiah Streng (SJK Seinäjoki) 5,4

Riccardo Gagliolo (AEK Larnaca) - SV