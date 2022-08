Asllani a Milan TV: "Sono felice per la vittoria e per il gol"

MilanNews.it

Intervistata da Milan TV, la neo-attaccante rossonera, Kosovare Asllani, ha commentato la vittoria nella The Womens Cup contro Tokyo Verdy Beleza: "Sono stati due giorni intensi, con il primo allenamento e i primi minuti in campo. La squadra è stata fantastica, mi hanno subito fatto sentire la benvenuta. Sono felice per la vittoria e per il gol. Contro il Louisville sarà una sfida tosta, ma anche molto divertente. Non vediamo l'ora, domani le studieremo meglio".