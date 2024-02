Ass.Riva: "Milan e Inter sono interessate a ristrutturare San Siro? Perché altrimenti parliamo del nulla"

vedi letture

L’assessora allo Sport di Milano, Martina Riva, in un post su Facebook, ha scritto questa riflessione in merito al progetto di ristrutturazione di San Siro presentato mercoledì: "E' stato presentato in Commissione Consiliare un nuovo progetto di ristrutturazione dello stadio. L’idea è indubbiamente valida e sembrerebbe superare le principali criticità tecniche dell’attuale Meazza. Va però detto che non si tratta del primo progetto di riqualificazione dello stadio che viene presentato. Il problema non è mai stato 'quale progetto, ma se ci fosse qualcuno interessato a ristrutturare. Il nodo è sempre lo stesso: Milan e Inter sono concretamente interessate a finanziare la ristrutturazione del Meazza, con questo progetto o con un altro? Perché altrimenti stiamo parlando del nulla. Si tratta di un progetto da centinaia di milioni: cifre che nessun buon amministratore pubblico destinerebbe a uno stadio.

Ovvio che, se a Milan e Inter questo progetto interessa, noi siamo pronti a fare la nostra parte. Gli obiettivi del Comune restano gli stessi: consentire alle squadre di avere un impianto che permetta loro di competere ai vertici del calcio mondiale e rilanciare il quartiere San Siro. La verità, però, è che ad oggi le squadre ci hanno sempre detto di non aver interesse a una ristrutturazione, ma solo alla realizzazione di un impianto del tutto nuovo. Se è cambiato qualcosa, bene: ma questa è la questione da cui, inevitabilmente, si deve partire".