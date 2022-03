Assemblea ECA, Al-Khelaifi: "Tutti sono contro la Superlega e loro sono solo in tre"

Il presidente del PSG e dell'ECA Nasser Al-Khelaifi ha parlato oggi direttamente dall'assemblea dell'European Club Association, tornando sull'argomento Superlega che è tornato a tenere banco nelle ultime settimane: "Mi chiedete della Superlega: non esisteva una prima Superlega e non ne esiste una seconda. Siamo qui a parlare del futuro delle joint-venture: crediamo nelle competizini Uefa. C'è grande potenziale e siamo molto eccitati. Tutti sono contro la Superlega: i tifosi, i media, i club. Loro invece sono solo in 3 e la cosa positiva e strana al tempo stesso è che stanno giocando nelle competizioni Uefa in questo momento e si divertono. Non c'è molto che possono fare. Noi siamo qui tutti uniti e facciamo parte dell'ECA: lavoriamo come una famiglia."