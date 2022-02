Assogna: "Giroud non mi ha sorpreso nel derby, è in grado di girare le partite in pochi minuti"

Paolo Assogna è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la prestazione di Giroud nel derby vinto dal Milan contro l'Inter: “Giroud non mi ha sorpreso nel derby, ha l’abitudine a giocare certe partite. È uno di quei giocatori che magari non vedi per due mesi o per settanta minuti su novanta ma poi sono in grado di girare la partita in pochi minuti aggrappandosi ai pochi episodi che hanno a disposizione. Questo è il peso specifico di giocatori come lui”.