Assogna: "Il Milan ha tanto gioco, le eccellenze sono nel centrocampo e nell'attacco"

Paolo Assogna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, commentando lo stato di forma del Milan in vista della partita con la Juventus: “Milan e Juventus sono in una fase ascendente, hanno delle buone idee. Il Milan ha tanto gioco, cambia gli interpreti ma ha sempre un calcio riconoscibile da giocare nella metà campo avversaria. Non ci sono filosofie vincenti a prescindere, ognuno vede dove ci sono le eccellenze di un gruppo. Pioli le ha trovato nel centrocampo e nell’attacco e per questo applica un gioco molto offensivo”.