Assogna: "Mettere Florenzi e Kjaer sulla stessa linea è stato un errore"

vedi letture

Paolo Assogna ai microfoni di Sky commenta la prestazione dei rossoneri a Reggio Emilia. Partita riacciuffata sul 3-3 dopo essere stati a lungo sotto, con i primi due gol incassati nei primi 10'. E ripresa nel secondo tempo.

Sulle difficoltà in difesa

"Quando Pioli ha scelto Florenzi e Kjaer sul centro-destra che sono andati tanto in difficoltà. Metterli insieme sulla stessa linea credo sia stato un errore. Florenzi ha salvato la prestazione, giocando nell'area avversaria tanti palloni di qualità mentre Kjaer l'ho visto in difficoltà. Capisco la riconoscenza, ma serve una sintesi tra pragmatismo e riconoscenza stessa".

Su Leao

"Da lui non sai mai che partita ti devi aspettare e questo non gli consente di essere messo nel gruppo di campioni a livello europeo. Certo, ogni tanto la giocata da campione la fa. È uno che a 22 anni ha vinto un campionato, che un po' di partite te le vince da solo. Tra un po' secondo me dovremmo smettere di chiedergli di essere ciò che non è".