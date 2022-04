Assogna su Juve-Inter: "Pioli tiferà eccome per il pareggio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Assogna, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan e le parole di Pioli in vista di Juve-Inter: "Non è vero che la guarderà da distaccato. C'è una comunicazione ufficiale da rispettare ed è giusto così, ma se la partita di stasera tra Juventus e Inter dovesse finire in pareggio sarebbe perfetto per il Milan, perché non darebbe troppa energia e troppe speranze alla Juventus e ridimensionerebbe, di fatto, l'Inter. Pioli tiferà eccome per questo risultato".