ATA-MIL (1-0): Lookman porta avanti la Dea, ancora una deviazione ad ingannare Maignan

Gol dell'Atalanta al minuto 38, Dea in vantaggio con Lookman. Milan disattento su rimessa laterale: mentre Reijnders perde tempo a protestare Koopmeiners manda in porta Lookman. L'attaccante dei bergamaschi se la sposta sul destro e poi lascia partire un tiro oggettivamente brutto: deviazione di Tomori che crea una carambola imparabile per Maignan. Tanta fortuna per la squada del Gasp ma rossoneri disattenti. 1-0 al Gewiss.