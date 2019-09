Atalanta-Fiorentina, supplemento di indagine per i cori contro Dalbert

La sensazione che siano stati usati due pese e due misure rispetto ai cori razzisti, chiaramente percepiti, all'indirizzo di Kessie a Verona, è forte. Il comunicato del Giudice Sportivo su Atalanta-Fiorentina, recita testualmente: "in relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo, dispone un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto". A far la differenza rispetto al caso di Verona-Milan, che il Giudice Sportivo non citò nemmeno nel comunicato, è stato il referto degli arbitri. Nel caso di Manganiello non venne segnalato nulla, mentre Orsato ieri ha addirittura interrotto la partita su segnalazione dello stesso calciatore viola e ha indicato nero su bianco l'episodio nel resoconto finale della gara.